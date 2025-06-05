Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Fransız futbolcu menajerler aracılığıyla ezeli rakip Galatasaray'a önerildi. Saint-Maximin'in geleceğiyle ilgili kararın, Galatasaray teknik heyetinin raporuna göre netlik kazanması bekleniyor.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle tüm gözler kulüplerden gelecek transfer haberlerine çevrilirken Maximin bombası gündemi salladı.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin, sarı lacivertlilere veda etti. Takvim'de yer alan habere göre; Fransız yıldız, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Maximin isminin bekletilmesini istediği iddia edildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bu sezon toplamda forma giydiğimaçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fransız futbolcu yaptığı veda açıklamasında, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum" demişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

BU DA BATSUAI GİBİ GS NİN ELİNDE PATLAR. FB ESKİSİNİN GS'DA İŞİ YOK..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

kafasını kaldırıp arkadaşlarını görür pası atarsa bu adam parlar yok eğer fenerdeki gibi kafayı eyip topla koşarsa geldiği gibi gider

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Çöp..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.