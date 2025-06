Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle tüm gözler kulüplerden gelecek transfer haberlerine çevrilirken Maximin bombası gündemi salladı.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin, sarı lacivertlilere veda etti. Takvim'de yer alan habere göre; Fransız yıldız, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Maximin isminin bekletilmesini istediği iddia edildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bu sezon toplamda forma giydiğimaçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fransız futbolcu yaptığı veda açıklamasında, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum" demişti.