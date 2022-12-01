Yılın futbolcusu seçilmişti! Türk asıllı gol makinesi, Galatasaray'a imzayı atıyor

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da forma giyen Deniz Undav'ın transferi için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibine golcü futbolcu için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Deniz Undav, 27 gol ve 13 asist yaptığı 2021/2022 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Sezon başında yıldız futbolcularını kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde sürpriz bir isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Brighton & Hove Albion forması giyen Deniz Undav'a talip olan en güçlü adaylardan.

YENİ TAKIMINDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bild'de yer alan habere göre, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise forması giydiği dönemde 70 maçta 45 gol atıp 18 asist yapan Deniz Undav, Premier Lig ekibi Brighton'ın yolunu tutmuştu. Yeni takımında hayal kırıklığı yaratan golcü isim için Galatasaray devrede.

1.5 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK

Galatasaray'ın Deniz Undav transferinde en ciddi rakibi olarak ise Hertha Berlin gösteriliyor. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcu için İngiliz ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

BELÇİKA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Tercihini Türk milli takımından yana kullanan Deniz Undav, 27 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladığı 2021/22 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.