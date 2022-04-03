Yılın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'na özel tablo

Sprey boyalar kullanarak akrilik painting çizimler yapan sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi resmetmeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric; Türkiye'den Mesut Özil, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler ve birçok dünyaca ünlü isimleri resmeden, ortaya çıkan eserleri futbolculara ulaştıran Ersan Kay, şimdi de milli futolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral için çalışmalar yaptı.Hafta içinde Milliyet-Gilette tarafından düzenlenen sporun enleri töreninde yılın en iyi futbolcusu seçilen İnterli Hakan Çalhanoğlu için özel bir eser ortaya çıkaran Ersan Kay tabloyu teslim ederken, milli oyuncu kendisi için yapılan tabloya hayran kaldı. İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral da Ersan Kay'ın elinden kendisi için yapılan tabloyu teslim aldı.