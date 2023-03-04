'Yılın en güzel transferi' Fenerbahçe'den! Depremde ailesini kaybeden Abdülkadir Terlik, imzayı attı

Fenerbahçe, deprem felaketinde İskenderun'da oturdukları binanın çökmesi sonucu annesi, babası, ablası ve 40 günlük yeğenini kaybeden voleybolcu Abdülkadir Terlik'i 2. ligdeki takımına transfer etti. Sarı-lacivertliler bu gelişmeyi, "Bizim için yılın en güzel transferi: Abdülkadir" ifadeleriyle duyurdu.

Fenerbahçe Voleybol Takımı, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde ailesini kaybeden Kilis Gençlik Spor'un oyuncusu Abdülkadir Terlik'i kadrosuna kattı.

"YILIN EN GÜZEL TRANSFERİ"

Sarı-lacivertliler transferi "Bizim için yılın en güzel transferi: Abdülkadir" ifadeleriyle duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 'kapsayıcı spor kulübü' unvanına yakışır bir adım atarak yılın en güzel transferine imza attı." denildi.

Fenerbahçe'den Abdülkadir Terlik transferi için yapılan açıklama şöyle:

Türkiye'mizin 6 Şubat saat 04.17 itibarıyla deprem felaketiyle sarsıldığı günden itibaren maddi ve manevi her türlü yardımla vatandaşlarımızın yanında olan ve yaraları sarmak için var gücüyle çalışan Kulübümüz, 'kapsayıcı spor kulübü' unvanına yakışır bir adım atarak yılın en güzel transferine imza attı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt'ın girişimleriyle deprem felaketinde dört aile bireyini kaybeden voleybolcu Abdülkadir Terlik, artık Fenerbahçe Voleybol Şubemizin kanatları altında kariyerine devam edecek. Depremin yaralarını sarmak istediğimiz binlerce insanımızdan biri olan Abdülkadir Terlik, Kilis Gençlik Spor forması giyen genç bir voleybolcudur. Onu özel yapansa tüm metanetiyle dimdik duruşu ve 'asla pes etmeyeceğim' deyişidir.