Yılın en gizli transfer operasyonu! Galatasaray, 'Türk Messi' Yusuf Demir'i kadrosuna kattı

Galatasaray, bir dönem kiralık olarak Barcelona forması giyen ve "Türk Messi" olarak anılan Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Bonservisi Rapid Wien'de bulunan Yusuf için 6 milyon euro bonservis ödenecek. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, kimsenin beklemediği bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk Messi" olarak lanse edilen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ İÇİN 6 MİLYON EURO ÖDENECEK

DHA'nın haberine göre Galatasaray, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon euroya anlaşma sağlandı. Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BARCELONA'DA SKOR ÜRETEMEDİ

Geçen sezon kiralık olarak Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Katalan devinde 9 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. 2020-2021 sezonunda Rapid Wien ile 32 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.