Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı Ederson'la patlatıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir transfert etmek istediği Ederson için harekete geçti.

FENERBAHÇE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladı.Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından Sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiği belirtildi.

DONNARUMMA CITY YOLCUSU

Öte yandan Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceği dile getirildi.