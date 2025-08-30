Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı Ederson'la patlatıyor

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Manchester Cityli kaleci Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladığını dile getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir transfert etmek istediği Ederson için harekete geçti.

FENERBAHÇE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladı.Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından Sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiği belirtildi.

DONNARUMMA CITY YOLCUSU

Öte yandan Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceği dile getirildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
