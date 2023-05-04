Yılın bombası! Trabzonspor, Uğurcan'ın yerine Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i getiriyor

Sezon başında teklifleri reddedip takımda kalmaya karar veren Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri tekrar devreye girdi. Şampiyonluğun ardından bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan da zaman zaman taraftarlardan tepki aldı.

"HEPİMİZİN PAYI VAR"

Beşiktaş maçından önce "Bu sezonki tabloda hepimizin suçu var. Yönetim, hoca, futbolcular. Bana git derlerse giderim, kal derlerse kalırım. Kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ederim. Avrupa'da oynama hayalim hep var" diyen Uğurcan için ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

YOL AYRIMI

Trabzonspor'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki başarılı file bekçisi, misyonunu tamamladığını düşünüyor.

ERSİN'E KANCA

Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşın Ersin Destanoğlu ismini gündeme aldı. Şenol Güneş döneminde kaleyi Mert Günok'a kaptıran 22 yaşındaki Ersin, yedek kalmak istemiyor. Ersin, Uğurcan'ın ayrılması halinde Trabzonspor'un yolunu tutabilir.