Yılın bombası patladı! Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşmaya vardı

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ronaldo, senelik 200 milyon euro maaş alacak. Portekizli yıldız bu rakamla, dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak. Cristiano Ronaldo ayrıca Al Nassr'da Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerle aynı formayı terletecek.

Kulübü hedef alan sözleri sonrası Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Dünya Kupası'nda boy gösteren Portekizli yıldız, Suudi ARabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzalayacak. Yıllık 200 milyon euro kazancak Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

REKOR MAAŞ ALACAK

Cristiano Ronaldo, 1 Ocak'tan itibaren Al Nassr forması giyecek. Dünyaca ünlü futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisinden alacağı para ile dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.

TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK TANIDIK

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da Süper Lig'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın takım arkadaşı olacak. Porteklizli yıldızın teknik direktörlüğünü ise Rudi Garcia yapacak.