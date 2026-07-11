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Kocaeli'de Yıldızlar Avrupa Judo Kupası başladı

Kocaeli'de Yıldızlar Avrupa Judo Kupası başladı
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Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 ülkeden 40 kulüpten 442 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde kadın ve erkek sporcular, gün boyunca kendi sıkletlerinde madalya mücadelesi verdi.

Müsabakalar, yarın 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde eleme, repesaj, yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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