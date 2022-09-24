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KASTAMONU - Yıldız milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

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Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın antrenmanından detay Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar ile röportaj Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın antrenmanından detay Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Cahit Himoğlu ile röportaj Yıldız milli boksörler, Avrupa...

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın antrenmanından detay

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar ile röportaj

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın antrenmanından detay

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Cahit Himoğlu ile röportaj Yıldız milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı ve Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki Kastamonu kampı sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenörler Ahmet Çınar ve Cahit Himoğlu yönetiminde gerçekleştirilen kampa 26 sporcu katıldı.

Ay-yıldızlı ekipler, bugün organizasyonun yapılacağı İtalya'ya gidecek.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Kampı 3 Eylül'den bu yana sürdürdüklerini belirten Çınar, "Sporcularımızın morali ve keyfi yerinde. Çok iyi hazırlık dönemi geçirdik. Daha önce defalarca İstiklal Marşı'nı okuttuk. Bu sene de okutmayı hedefliyoruz. Çalıştık, hazırız. Allah'ın izniyle ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Cahit Himoğlu ise iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımız bize inandı, biz de yılların tecrübesiyle çocuklarımızı çalıştırdık. Gereken tüm hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. İtalya'da yapılacak şampiyonada derece yapacağımıza inanıyorum. Alacağımız madalyalar, başarımızın göstergesi olacak." diye konuştu.

Montesilvano kentinde yarın başlayacak şampiyona, 5 Ekim'de tamamlanacak.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor

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