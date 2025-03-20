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Yıldız futbolcunun kaderi eşinin 2 dudağı arasında

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Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens'in geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Okan Buruk, sezon sonunda Mertens'ten teknik ekibe katılmasını istiyor. Mertens'in eşi, İstanbul'da yaşamaktan memnun ve burada kalmak istiyor. Mertens'in eşi eğer İstanbul'da kalmaya karar verirse, Okan Buruk'un sunduğu teknik ekip teklifi cazip bir seçenek haline gelebilir.

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens için sezon sonunda önemli bir karar aşaması yaklaşıyor. Sözleşmesi bitmek üzere olan Belçikalı futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli ismi takımda tutmanın yollarını arıyor.

Son haftalarda düzenli forma şansı bulamayan ve gözden düştüğü konuşulan 37 yaşındaki yıldız, sezon sonunda serbest kalacak. Galatasaray yönetimi, Mertens ile yeni bir oyuncu kontratı yapmayı düşünmüyor ancak futbolcuyu tamamen bırakma niyetinde de değil.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Okan Buruk, Mertens'e futbolu bırakması halinde Galatasaray'ın teknik ekibine katılmasını teklif etmeyi planlıyor. Buruk'un, deneyimli futbolcunun tecrübesinden yararlanmak istediği ve takım içindeki liderliğini devam ettirmesini amaçladığı belirtiliyor.

TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan Mertens'e ABD MLS Ligi'nden ve Juan Mata'nın forma giydiği Western Sydney'den teklifler geldiği ifade ediliyor. Avrupa dışından gelen bu teklifler, yıldız futbolcuya futbol kariyerini sürdürebileceği yeni kapılar açabilir.

EŞİ İSTANBUL'U SEVİYOR

Mertens'in nihai kararını sezon sonunda ailesiyle görüşerek vereceği konuşuluyor. Ancak haberde, Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs'un İstanbul'da çok mutlu olduğu ve burada kalmayı istediği de vurgulanıyor.

Bu durum, Mertens'in Galatasaray'daki geleceğini etkileyebilir. Eğer İstanbul'da kalmaya karar verirse, Okan Buruk'un sunduğu teknik ekip teklifi cazip bir seçenek haline gelebilir.

Sezon sonunda Mertens'in futbolculuk kariyerine devam mı edeceği yoksa teknik ekibe mi katılacağı, Galatasaray camiası ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Yıldız futbolcunun kaderi eşinin 2 dudağı arasında
Kaynak: Haberler.com / Spor
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