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Yıldız futbolcular yok! A Milli Takım kadrosunda değişiklik

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A Milli Takım'da İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Kaleci Berke Özer, Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.

Yıldız futbolcular yok! A Milli Takım kadrosunda değişiklik
Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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