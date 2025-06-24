Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver

Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver
Haber Videosu

İtalyan futbol yıldızı Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genç yıldızın, Buruk'a, "Tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GİTTİĞİ TAKIMLARDA ARADIĞINI BULAMADI

Galatasaray'ın geride kalan sezonun ilk yarısında Atalanta'ya, 2. yarısında da Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fiorentina'nın opsiyonunu kullanmadığı İtalyan yıldızın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la bir telefon konuşması yaptığı öğrenildi.

Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver

"TERCİHLERİMDE HATA YAPTIM"

Zaniolo'nun görüşmede oldukça net ifadeler kullandığı öğrenildi. Genç yıldız, "Tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum." dedi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız ismin yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda olup olmayacağı Okan Buruk'un vereceği karar göre netlik kazanacak.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

bence zaniolo iyi oyuncu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Okan hoca zaniolayı kampa al bir gör dene bence bu çocuk Gs den gittiğine pişman oldu aradığı huzuru başka yerde bulamadı onunda aklı Gs de kaldı gelirse başarılı olacağını düşünüyorum şampiyonlar ligi faktörü var oynat en azından satılacaksa böyle daha rahat satılır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.