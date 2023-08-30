Yıldız futbolcu yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda yapacağı rövanş maçı için kamp kadrosunu belirledi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Manchester United'a transferi gündemde olan Altay Bayındır ve sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda bulundurmadı. Nottingham Forest'a transfer olması beklenen Michy Batshuayi'nin ise kadroda yer alması dikkat çekti.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ve UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertliler, perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçı sahasında 5-1 kazanmıştı.
Manchester United için imzaya giden Altay Bayındır kadroda bulunmazken, sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı.
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transferi gündemde olan Michy Batshuayi'nin kafilede yer alması dikkat çekti.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;