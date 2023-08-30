Yıldız futbolcu yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda yapacağı rövanş maçı için kamp kadrosunu belirledi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Manchester United'a transferi gündemde olan Altay Bayındır ve sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda bulundurmadı. Nottingham Forest'a transfer olması beklenen Michy Batshuayi'nin ise kadroda yer alması dikkat çekti.