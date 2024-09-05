Yıldız futbolcu Galatasaray'ı istedi! Taraftarlar transfer beklerken Okan Buruk veto etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bonnservisi elinde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a olası transferi, teknik heyet tarafından veto edildi.

OLYMPIAKOS OLMADI

Yusuf'un ilk tercihinin yurt dışında kalmak olduğu ve Olympiakos ile görüşmelerde bulunduğu ifade edilirken, Yunan ekibinin Sergio Oliveira transferi sonrası bu ihtimalin ortadan kalktığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcu, bu gelişme üzerine rotasını Türkiye'ye çevirdi.

OKAN BURUK DA İSTEMEDİ

Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği ancak teknik heyetin olumsuz fikrinin değişmediği ve teknik direktör Okan Buruk'un Yusuf'u sarı-kırmızılı takıma istemediği kaydedildi. Milli futbolcunun adı daha önce Manchester United başta olmak üzere birçok Premier Lig ekibi ve Nice, Olympiakos, Lyon, Betis, Al Arabi gibi takımlarla da anılmıştı.

LILLE KARİYERİ

Yusuf Yazıcı, 2019'da kapısından girdiği son kulübü Lille'de 135 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf, Frasız ekibiyle sözleşmesi olduğu sırada Trabzonspor ve CSKA Moskova'da da bir dönem kiralık olarak forma giymişti.