Milli halterci Yiğit Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda mücadele eden Yiğit Erdoğan, toplamda 269 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı ve Avrupa gençler rekorunu kırdı.

Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci günü sabah seansında erkekler 60 kilo müsabakaları yapıldı.

Yiğit Erdoğan koparmada 121, silkmede 148 kilo kaldırarak 4'üncü, toplamda ise 269 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu, bu performansıyla toplamda Avrupa gençler rekorunu kırdı.

Aynı sıklette milli halterci Burak Aykun, koparmada 119, silkmede 147 kilo kaldırarak toplamda 266 kiloya ulaştı ve Avrupa beşinciliğini elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
