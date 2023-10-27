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Yığılca Jandarma Bölük Komutanlığı Köylere 100. Yıl Devriyesi Gerçekleştirdi

Yığılca Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezine bağlı köylere '100. Yıl Devriyesi' gerçekleştirdi. Jandarma Teğmen Hüseyin Doğan ve ekipleri, köy sakinleriyle sohbet ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca Yığılca'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 fidan toprakla buluşturuldu.