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Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı

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Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'deki sakatlık sürecinin ardından yetiştiği kulüp Santos'a transfer oldu. Brezilya ekibi, Neymar'a unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. Taraftarların büyük ilgisi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan 32 yaşındaki futbolcu, stadyumda hüngür hüngür ağladı.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e büyük umutlarla transfer olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takıma katkı veremeyen Neymar, yetiştiği kulüp olan Santos'a transfer oldu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Brezilya ekibi, dünyaca ünlü yıldıza unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. 32 yaşındaki futbolcu, taraftarların kendisine gösterdiği büyük ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Stadyumda hüngür hüngür ağlayan Brezilyalı yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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