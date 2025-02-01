Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e büyük umutlarla transfer olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takıma katkı veremeyen Neymar, yetiştiği kulüp olan Santos'a transfer oldu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Brezilya ekibi, dünyaca ünlü yıldıza unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. 32 yaşındaki futbolcu, taraftarların kendisine gösterdiği büyük ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Stadyumda hüngür hüngür ağlayan Brezilyalı yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.