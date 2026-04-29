Yetenek taramaları ile gençlerin potansiyeli ortaya çıkıyor

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfedilirken, çocukların potansiyeli de ortaya çıkıyor. Bu kapsamda saha çalışmalarını sürdüren yetenek avcıları Kuyucak'ta genel tarama testi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrencileri tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde uzman antrenörler tarafından yürütülen genel tarama testleri aralıksız sürüyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirlerken, Kuyucak ilçesinde yapılan genel tarama testi ile çocukların potansiyelleri keşfedildi. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuyucak'ta geleceğin sporcuları keşfediliyor. Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 3. sınıf öğrencilerimize yönelik genel tarama testlerimiz tüm hızıyla sürüyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı