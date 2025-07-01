Yeşilspor, 2. Amatör Küme Şampiyonu Oldu
Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off finalinde Yeşilspor, Yerköyspor'u penaltılarla 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu, Yeşilspor'un üçüncü sezonunda elde ettiği şampiyonluk oldu.
Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Yeşilspor, Yerköyspor'u penaltılar sonucunda 4-1 mağlup ederek hedefine ulaştı. Yeşilspor, üçüncü sezonunda şampiyon oldu.
Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Yıldız, Muharrem Karaca, Gülşen Urgun
Yeşilspor: Arda Yücel, Doğukan Bayhan, Bahadır Sarıçiçek, Hüseyin Öz, İsmail Dayı, Deniz Yıldırım (Mehmet Akif Kaman dk. 73), Latif Aydemir, Muammer Savaş (Erkam Boyraz dk. 80), Osman Can Alkan, Safa Fırat, Beytullah Özcan
Yerköyspor: Fehim Çakmak, Turgut Kıvrak (Selman dk. 82), Emre Ateş, Yusuf Kaya, Ali Benli, Fatih Demircan, Cengiz Çay, İsmail Aydoğdu, Buğrahan Çiçek, Y. Emre Kılınç (Turan Derecik dk. 46), İsmail Efe
Gol olan penaltılar: Latif Aydemir, Hüseyin Öz Beytullah Özcan, İsmail Dayı (Yeşilspor), Turan Derecik (Yerköyspor)
Kaçan penaltılar: İsmail Aydoğdu, Buğrahan Çiçek (Yerköyspor) - KAYSERİ