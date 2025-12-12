Yeşilhisar'da Harun Akkaş Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilhisar Kaymakamlığı Harun Akkaş Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen turnuvada şampiyon İlçe Emniyet Müdürlüğü olurken, ikinci Kayadibi Ortaokulu, üçüncü ise İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Ödül törenine Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Cumhuriyet Savcısı Şafak Tunalı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Veziroğlu ve çok sayıda sporcu ve aileler katıldı.

Turnuva sonrasında merhum Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Akkaş'ın ailesine plaket takdim edildi. - KAYSERİ