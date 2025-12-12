Haberler

Yeşilhisar'da Harun Akkaş Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

Güncelleme:
Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Şampiyonluğu İlçe Emniyet Müdürlüğü kazanırken, ödül töreninde merhum müdür Harun Akkaş'ın ailesine plaket verildi.

Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilhisar Kaymakamlığı Harun Akkaş Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen turnuvada şampiyon İlçe Emniyet Müdürlüğü olurken, ikinci Kayadibi Ortaokulu, üçüncü ise İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Ödül törenine Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Cumhuriyet Savcısı Şafak Tunalı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Veziroğlu ve çok sayıda sporcu ve aileler katıldı.

Turnuva sonrasında merhum Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Akkaş'ın ailesine plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
