Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilçınar çalışmalara hız verdi

Spor Haberleri

Yeşilçınar çalışmalara hız verdi

Denizli Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Yeşilçınarspor, depremler nedeniyle liglere verilen arada çalışmalara hız verdi.

Denizli Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Yeşilçınarspor, depremler nedeniyle liglere verilen arada çalışmalara hız verdi.

Denizli'yi Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta temsil eden 4 takımdan birisi olan Yeşilçınarspor, Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerin ardından verilen arada çalışmalara tekrar başladı. Şirinköy Stadı'nda yapılan idmanları değerlendiren Yeşilçınarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, ülke olarak zor günler geçirdiğine dikkat çekerek, "Ülkemiz büyük bir felaket geçirdi. Tüm ülkemize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir afat yaşamaz. Biz bu süre içerisinde futbola ara verdik. Yeni yeni, yavaş yavaş hazırlıklara başladık. Tabii bu ortamda hazırlanmak da zor oluyor. Daha yeni yeni kendimizi toparlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanırız. Çalışmalarımızı da bu istikamette yapacağız. Önümüzdeki günlerde maçlar da başlayacak. Maçlara da yeni yeni motive olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Altındağ Kahramanmaraş Denizli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title