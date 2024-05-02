Yeşilçiftlik Ortaokulu Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birincisi

"Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği" müsabakalarında yıldız kız ve yıldız erkek kategorilerinde birinci olan Yeşilçiftlik Ortaokulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret etti.

Kütahya'da yapılan "Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği" müsabakalarında yıldız kız ve yıldız erkek kategorilerinde Afyonkarahisar'ı temsil eden Yeşilçiftlik Ortaokulu öğrencileri "Yıldız Kız" kategorisinde takım olarak grup yarışmalarında birinci olurken, "Yıldız Erkek" takımı ise grup dördüncüsü oldu. 22-24 Mayıs tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği yarışmalarında Afyonkarahisar ve bölgeyi temsil edecek olan okul öğrencilerinden Pınar Gevrek ile yıldız kızlar kategorisinde ferdi olarak grup dördüncüsü olma başarısını elde etti. Sünnetci: "Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR