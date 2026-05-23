Yeşilayspor Kulübünün milli sporcusu Ahmet Tombul'un ju jitsudaki üçüncülüğü gururlandırdı

Antalya Yeşilayspor Kulübü milli sporcusu Ahmet Tombul, Jujitsu Dünya Contact Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye gurur yaşattı. Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, sporun bağımlılıkla mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, Antalya Yeşilay spor Kulübü milli sporcusu Ahmet Tombul'un, Jujitsu Dünya Contact Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye gurur yaşattığını bildirdi.

Özcan, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden 362 sporcunun katıldığını anımsattı.

Şampiyonada, Antalya Yeşilay spor Kulübü milli sporcusu Ahmet Tombul'un, kategorisinde dünya üçüncüsü olduğunu ve başarıyla gurur duyduklarını ifade eden Özcan, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle bağımsızlık seferberliğini büyütmeye, gençleri sporun çatısı altında başarıyla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Özcan, Antalya Yeşilay spor Kulübünün yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda bağımlılıkla mücadelede gençlere koruyucu bir kalkan oluşturduğunu vurguladı.

Antalya Yeşilayspor Kulübü Başkanı Mustafa Bedel ise, "Bu başarı, inancın ve düzenli mücadelenin bir sonucudur. Kulüp olarak gençlerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuyu ve kulüp yönetimini tebrik eden Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da organizasyon sonrası yaptığı değerlendirmede, "Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandıran Ahmet Tombul'u ve arkasındaki bu güçlü Yeşilay iradesini yürekten kutluyorum. Antalya, Türk sporuna nitelikli ve ahlaklı sporcular kazandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun en etkili yöntem olduğunu kaydeden federasyon genel sekreteri ve Antalya Yeşilayspor Asbaşkanı Ömer Işık ise sporla güçlenen ve hedeflerine inanan bir gençliğin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek
