Yeşilay Zirve Kupası Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı

Güncelleme:
Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen şampiyonada 70 sporcu, 900 metrelik pistte hız yarışlarında madalya için mücadele etti. Şampiyona, yarınki bireysel yarışmalarla devam edecek.

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen Yeşilay Zirve Kupası Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonunca ilçeye bağlı 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, 9 kategorideki 70 sporcu,900 metrelik pistte hız yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, AA muhabirine,Handüzü Yaylası'nda ilk defa yarışma organize ettiklerini söyledi.

Şenkaynağı, "Doğasıyla manzarasıyla ortamıyla kar yüküyle muhteşem bir yer bizim için. İnşallah bundan sonraki yıllarda burada farklı organizasyonlar yapacağız. Dağ kayağı, Dağcılık Federasyonu'nun altı branşından biri. Dağ kayağı, Kış Olimpiyatları'nda olimpik bir branş. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek için sporcular yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Şampiyona, yarınki bireysel yarışmalarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
