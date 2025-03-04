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Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı

Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı
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Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 'Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası' sona erdi. 2007-2010 doğumlu sporcuların katıldığı turnuvada Kenler birinci, Barbieler ikinci, Oruçlular üçüncü ve Ftal dördüncü oldu.

Ulusal Spor Projeleri kapsamında 'Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası' Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda tamamlandı.

Turnuvaya 2007-2010 doğumlular arasında bulunan sporcuların oluşturduğu 7 takım katıldı. Birbirinden çekişmeli maçlar sonunda birinci Kenler, ikinci Barbieler, üçüncü, Oruçlular ve dördüncü Ftal takımı oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Basketbol İltemsilcisi MehmetÜnal Sağlam, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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