Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadelede Bisiklet Turu

Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadelede Bisiklet Turu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki farkındalık etkinliklerine devam ediyor. 1 Haziran'da düzenlenecek 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2011 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri haline gelen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 12'ncisi, 1 Haziran Pazar günü saat 10: 30'da, "Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik öncesi, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, İl Temsilcisi Erdal Sevim ve önceki dönem temsilcisi Osman Tatlıcılar, Bursa Yeşilay Spor Kulübü yöneticisi Tolga Çetinkaya, Spontan bisikletçiler derneği başkanı ve aynı zamanda Nilüfer Kent Konseyi bisiklet grubu başkanı İdris Yüce bir basın açıklaması yaparak etkinliğin detaylarını paylaştılar.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas yaptığı açıklamada, turun her yaştan amatör ve profesyonel bisiklet severin katılımına açık olduğunu belirterek, bu anlamlı günde Bursalılarla birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesinin de ayrıca önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Arvas, "Yeşilay Bisiklet Turu ile yalnızca bağımlılıklara karşı değil, aynı zamanda bisikletin bir ulaşım aracı, bir spor dalı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak benimsenmesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bisiklet sağlıklı bir gelecek, aynı zamanda bir farkındalıktır," ifadelerini kullandı.

1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek tur kapsamında, trafikte bisikletli bireylerin varlığına dikkat çekmeyi de amaçladıklarını vurgulayan Arvas, hem sağlıklı yaşamı teşvik edeceklerini hem de sürücülerin bisikletlilere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Başkan Arvas, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu'na; Yeşilay Bursa Şubesi, Bursa Yeşilay Spor Kulübü, Spontan Bisikletçiler Grubu, Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu, Eşpedal Bursa Temsilciliği, Dr. Bisiklet, Aydın Bisiklet, Bursa Tur Komitesi gönüllüleri ve çok sayıda bisiklet severin katılım göstereceğini belirtti. Etkinliğin Bursa güzergahı ise şu şekilde planlandı:

FSM Konser alanında toplanacak bisikletçiler sırayla FSM Caddesi - Hürriyet Caddesi - Nilüfer Vadisi Bisiklet Yolu - Botanik Park çıkışı alt geçit - Nilüfer Caddesi - Çelebi Mehmet Bulvarı - 2. Kanal Caddesi - Dr. Sadık Ahmet Caddesi - İstanbul Caddesi - Kent Meydanı - Fevzi Çakmak Caddesi - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı rotasını izleyerek Yeşilay Standı (Bitiş Noktası)'na ulaşacaklar. Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alınacak.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, tüm Bursalıları bu anlamlı etkinliğe katılarak sağlıklı yaşam için pedal çevirmeye davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.