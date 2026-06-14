Çanakkale'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesi, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek için geleneksel hale gelen 13. Yeşilay Bisiklet Turu’nu gerçekleştirdi. 200 katılımcı, belirlenen güzergahta pedal çevirdi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.
Kentteki bir çay bahçesi önünde bisikletleriyle bir araya gelen her yaştan 200 katılımcı, işaret verilmesiyle sağlıklı yaşam ve bağımsız gelecek için belirlenen güzergahta pedal çevirdi.
Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, gazetecilere, Yeşilay Bisiklet Turu'nun her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.
Sağlıklı yaşam ve bağımsız gelecek için hep birlikte pedal çevirdiklerini belirten Köleoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.