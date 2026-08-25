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Rize'de Boks Şampiyonası Coşkusu

Rize'de Boks Şampiyonası Coşkusu
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Türkiye Boks Federasyonu'nun düzenlediği Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Rize'de ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. 59 ilden 365 sporcu katılıyor; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk başarılar diledi. Şampiyona 29 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Yeşilay 23 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Rize'de ikinci gün müsabakaları ile devam etti.

Yenişehir Spor Salonu'ndaki organizasyonda sporcular derece için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, 59 ilden 365 sporcunun katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öztürk, son yıllarda boks branşında yaşanan başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Boksa daha fazla desteğin sağlanacağına ve bu şampiyonaların gitgide artacağına gönülden inanıyoruz." dedi.

Sporun doğasında kazanmak kadar kaybetmenin de olduğuna işaret eden Öztürk, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

Şampiyona, 29 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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