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Yeşil sahalarda sürpriz doğum günü

Spor Haberleri

Yeşil sahalarda sürpriz doğum günü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Teco Karacabey Belediyespor Teknik Direktör Recep Çetin'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Teco Karacabey Belediyespor Teknik Direktör Recep Çetin'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Teco Karacabey Belediyespor ile Adıyamanspor maçı öncesi, sahaya getirilen doğum günü pastasını birlikte kesen Teknik Direktör Recep Çetin ve Belediye Başkanı Ali Özkan, TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Yalçınkaya, yönetim kurulu ve taraftara teşekkür etti.

M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda Adıyamanspor'u konuk eden TECO Karacabey Belediyespor ise, 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. TECO Karacabey Belediyespor, aldığı bu galibiyet ile puanını 15'e yükseltti.

TECO Karacabey Belediyespor, ligin 8'inci haftasında deplasmanda 5 Ekim çarşamba günü saat 15.00'de Kömürspor ile karşılaşacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Çetin Ali Özkan Karacabey Spor Haberler

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