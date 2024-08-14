Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba

Fransız ekibi Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIN YERDE OLMA SEBEBİ FAULE MARUZ KALMALARIYDI"

Mücadeleyi değerlendiren Genesio, "Takımı bu maç için iyi bir şekilde motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İstediğimiz sonucu elde ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bu gelecek için güzel sinyaller veriyor" dedi.

Oyuncularının zaman geçirmesi hakkında konuşan Bruno Genesio, sık sık zaman geçirmeleriyle ilgili gelen soruya, "Oyuncularımın yerde olmalarının sebebi faule maruz kalmalarıydı. Faule maruz kalırsanız tabii ki yerde olacaksınız" cevabını verdi.

"NORMAL KARŞILIYORUM"

Fenerbahçe'ye karşı zor bir maç oynadıklarını aktaran Genesio, "Biz sahaya çıkıp yapmamız gerekeni yaptık. Tabii ki zor bir maçtı. Karşımızda deneyimli oyuncular vardı. İyi bir mücadele ortaya koyduk ve tur atladık. Bizde de eksikler vardı. Ben normal karşılıyorum" şeklinde konuştu.

"PENALTI İŞİMİZE GELDİ"

Penaltı için de açıklamalarda bulunan antrenör, "Penaltı kazanmak işimize geldi. Biz konsantre şekilde oynuyorduk. Çok iyi bir atmosferde oynuyoruz. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Hedefimiz lig etabına kalmak" dedi.