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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray, PSG'nin yıldız orta saha oyuncusunu İstanbul'a getiriyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, transfer dönemine damga vuracak bir ismi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. PSG ile anlaşma sağlanırsa Senegalli yıldız orta saha Idrissa Gueye, İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transferde gaza basmaya hazırlanıyor. Öncelik olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların PSG forması giyen Idrissa Gana Gueye ile ilgilendiği iddia edildi.

GUEYE, TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Osman Cengiz'in haberine göre, PSG'nin 2019 yılında Everton'dan 30 milyon euroya transfer ettiği ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için satmayı düşündüğü Gueye'ye, Galatasaray talip oldu. Sportif Direktör Cenk Ergün, PSG yönetimiyle görüşme talep etti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa yıldız orta saha oyuncusu İstanbul'a gelecek.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray, PSG'nin yıldız orta saha oyuncusunu İstanbul'a getiriyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray PSG Spor Haberler

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Yorumlar (1)

IMMORTaL GAME ON:

32 yaşında adam

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