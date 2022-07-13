Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü dünya devi Liverpool'dan - Haberler

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Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü dünya devi Liverpool'dan

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdürüyor. Birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe bu kez büyük oynuyor. Sarı lacivertli ekip, Liverpool ile yollarını ayırması beklenen Roberto Firmino ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un haberine göre, Sarı Lacivertliler, Liverpool'un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor.

JOSHUA KING'İN ARDINDAN FIRMINO

Norveçli oyuncu Joshua King'i kadrosuna katan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu yardımcı forvet olarak kullanmak istiyor. ROGON menajerlik şirketiyle iyi ilişkiler içinde olan Fenerbahçe, yine bu şirketin oyuncusu olan Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü dünya devi Liverpool'dan

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Liverpool'da yeni transferle birlikte geçen sezon formasını kaybeden Brezilyalı golcü Firmino takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 7 sezondur Liverpool'da forma giyen Firmino, Premier Lig takımıyla 231 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 71 gol atarken 51 asist yaptı.

Haberler.com - Spor

Roberto Firmino Fenerbahçe Liverpool Spor Haberler

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Yorumlar (1)

alperenlive:

Fenerbahçe yıllardan sonra ilk defa bir sezona en büyük şampiyon adayı olarak giriyor.

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