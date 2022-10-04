Yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, İspanyol devinin başına geçiyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim'in adı Sevilla ile anılıyor. Julen Lopetegui ile yolları ayırması an meselesi olan La Liga devinin, listesinde Fatih Terim ve Jorge Sampaoli yer alıyor.

La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son vermeye hazırlanıyor. İspanyol devinin hoca adayları arasında Fatih Terim'in de bulunduğu iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

FATİH TERİM, SEVILLA'NIN LİSTESİNDE

7 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Sevilla, La Liga'da düşme hattının 1 puan üzerinde bulunuyor. İspanyol devinin, kötü sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınında çıkan iddialara göre ise Sevilla'nın listesindeki en güçlü adaylarda biri Fatih Terim.

SAMPAOLI DE GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

Sevilla'nın teknik direktör listesinde Fatih Terim'in yanı sıra Jorge Sampaoli de bulunuyor. La Liga ekibinin 2 hocadan biri ile anlaşması bekleniyor.