Yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, bir dönem Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ında transfer etmek istediği süper yıldız Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve başkanlık seçiminden sonra son görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.

Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmak adına iddialı bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde mevcut yönetim ve scout ekibi transfer hazırlıklarına başladı.

Yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor

GALATASARAY ALEXİS SANCHEZ'İ İSTİYOR

Encancha'nın haberine göre, Galatasaray Alexis Sanchez'i transfer etmek istiyor. Aslan'ın Alexis Sanchez'e 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Sevilla'nın da ilgisi olduğu bilinen oyuncuya en iyi teklifi veren takım Galatasaray. Ancak yıldız oyuncu La Liga'ya dönmek istiyor.

Yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Alexis Sánchez Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title