Yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor - Haberler

Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmak adına iddialı bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde mevcut yönetim ve scout ekibi transfer hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY ALEXİS SANCHEZ'İ İSTİYOR

Encancha'nın haberine göre, Galatasaray Alexis Sanchez'i transfer etmek istiyor. Aslan'ın Alexis Sanchez'e 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Sevilla'nın da ilgisi olduğu bilinen oyuncuya en iyi teklifi veren takım Galatasaray. Ancak yıldız oyuncu La Liga'ya dönmek istiyor.