Yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, bir dönem Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ında transfer etmek istediği süper yıldız Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve başkanlık seçiminden sonra son görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmak adına iddialı bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde mevcut yönetim ve scout ekibi transfer hazırlıklarına başladı.
GALATASARAY ALEXİS SANCHEZ'İ İSTİYOR
Encancha'nın haberine göre, Galatasaray Alexis Sanchez'i transfer etmek istiyor. Aslan'ın Alexis Sanchez'e 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Sevilla'nın da ilgisi olduğu bilinen oyuncuya en iyi teklifi veren takım Galatasaray. Ancak yıldız oyuncu La Liga'ya dönmek istiyor.