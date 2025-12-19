Haberler

Yeniden ekranlara dönen Ahmet Çakar Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için tahminini yaptı

Güncelleme:
Bahis soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Ahmet Çakar, yorumculuğa geri döndü. İlk tahminini Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için yapan Çakar, Fenerbahçe'nin kazanacağını öngördü.

  • Ahmet Çakar, bahis soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra yeniden ekranlara döndü.
  • Ahmet Çakar, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını Fenerbahçe'nin kazanacağını tahmin etti.
  • Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki maç, 20 Aralık Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Bahis soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Ahmet Çakar, yeniden ekranlara döndü. Çakar, dönüşünün hemen ardından Eyüpspor– Fenerbahçe maçı için dikkat çeken bir tahminde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRECİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın da yer aldığı 20 kişi tutuklandı. Ahmet Çakar hakkında ise yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Tedavisinin ardından savcılığa giderek ifade veren Çakar, yasal sitelerde bahis oynadığını kabul etti, yasa dışı bahis ve şike iddialarını ise reddetti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ifadesinin ardından Ahmet Çakar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çakar'ın serbest bırakılmasının ardından yorumculuğa yeniden başladığı görüldü.

"FENERBAHÇE KAZANIR" DEDİ

Derin Futbol programında açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Eyüpspor– Fenerbahçe maçına ilişkin tahminini paylaştı. Çakar, karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanacağını ifade etti.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 20 Aralık Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
title