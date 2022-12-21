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Abramovich bombası! İstanbul'da yaşayan Rus milyarder, Türkiye'den kulüp alıyor

Spor Haberleri

Bir süredir İstanbul'da yaşayan Abramovich, Türkiye'den kulüp satın almayı düşünüyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; ambargolarla boğuşan Rus milyarder için Türkiye güvenli liman olarak gözüküyor.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Chelsea'yi satmak zorunda kalan Roman Abramovich, ambargolarla boğuşuyor. Bir süre önce İstanbul'da yalı kiralayan Roman Abramovich, Türkiye'de uzun süre kalmayı düşünüyor.

İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde, İngiltere'nin Rus oligarkına yönelik yaptırımları sonrası Avrupa Birliği'nden de olumsuz haber gelmişti. Abramovich'in varlıklarının birlik üyesi ülkelerde dondurulması veya alınması tehlikesi ortaya çıktı.

Yeniden Abramovich bombası! İstanbul'a yerleşen Rus milyarder, Türkiye'den kulüp alıyor

Abramovich, 1.2 milyar dolar değerindeki yatları ile İstanbul'da. Boğaz'da yalı kiralayan Rus milyarder, her sabah Rumeli Hisarı yakınlarında bir kafeye uğruyor ve mesire yolunda yürüyüşe çıkmadan önce bir kahve içiyor.

Yeniden Abramovich bombası! İstanbul'a yerleşen Rus milyarder, Türkiye'den kulüp alıyor

Türkiye'de uzun süre kalması beklenen Rus milyarder, bir Türk kulübüne yatırım yapması düşünüyor. Abramovich'in Göztepe'yi alacağı çok konuşulmuştu ama gerçekleşmemişti. Chelsea sayesinde ününe ün katan Rus milyarderin hangi Türk kulübüne kanca atacağı merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Roman Abramovic Türkiye Spor Haberler

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