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Yeni yabancı kuralının kriterleri ortaya çıktı

Yeni yabancı kuralının kriterleri ortaya çıktı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önümüzdeki sezon yabancı kuralının değişeceğini ve bazı kriterlerin getirileceğini söylemişti. Bu kriterler ortaya çıktı. Sınırsız yabancı futbolcu transferi yapılabilecek olan Süper Lig takımları, bu transferlerde yaş ve milli takım kriterlerine göre hareket edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı kuralıyla ilgili "Önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, kriterler gelecek" demişti. Federasyon yetkilileri, söz konusu bu kriterleri büyük ölçüde netleştirdi.

SINIRSIZ YABANCI FUTBOLCU TRANSFERİ YAPILABİLECEK

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; Süper Lig kulüpleri, 2025-26 sezonunda istedikleri kadar yabancı oyuncu alacaklar; ancak yapılacak yabancı transferle yaş ve milli takımı kriterine bağlı olarak gerçekleştirilebilecek.

YAŞ SINIRI VE MİLLİ TAKIM ŞARTI GELİYOR

Yaş sınırı 24 olarak planlanıyor. 24 yaşın üzerinde en fazla 3 transfer yapılabilecek. Bu oyuncular ise milli takımlarında, bir tam sezon içerisinde, yüzde 75 oranında oynamışlarsa transferler edilebilecek. TFF bu kriterlerle, Süper Lig'i atıl yabancı oyuncu kalabalığından kurtarmayı amaçlıyor. Genç ya da nitelikli yabancıların getirilmesini amaçlıyor.

1. LİG'DE YABANCI FUTBOLCU TRANSFERİ KALKIYOR

Altyapı fonlarının attırılmasına karar verilirken, çok daha radikal bir karar TFF 1. Lig için alındı. Gelecek sezon 1. Lig'de yabancı futbolcu transferi yapılamayacak. Sözleşmesi devam eden yabancılar dışında yabancı futbolcu oynayamayacak. Bu şekilde 1. Lig tamamen yerli oyuncuların olduğu bir yarışma grubuna dönüştürülecek.

MAVİ KART UYGULAMASI BİTİYOR

Süper Lig'deki Mavi Kart uygulaması da değişiyor. Buna göre Türk devletlerinden gelen ya da başka ülke milli takımlarının formasını giyen Türk oyuncular Türkiye'de yabancı statüsünde oynayabilecek. Ancak Kerem Demirbay, Bakhtiyor Zaynutdinov gibi sözleşmesi devam eden oyuncular, kontratları bitene kadar Mavi Kart uygulamasından yararlanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım Türkiye

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