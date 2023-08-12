Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli futbolcuya havaalanında eşlik eden yönetici Selahattin Baki, transfere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile de adı anılan futbolcunun transfer sürecini anlatan Baki, "Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar." ifadelerini kullandı.