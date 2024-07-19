Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 281 delege tarafından kullanılan oyun 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu.

İLK İŞ YABANCI KURALINI DEĞİŞTİRECEK

Seçimden önce yaptığı konuşmalarda, yabancı sınırını değiştireceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatının bu olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde yeni yabancı sınırını duyurması beklenen Hacıosmanoğlu yönetiminin, sınırı artıracağı ifade edildi.

SEÇİMDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili seçimden önce açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız" demişti.

MEVCUT YABANCI KURALI NEDİR ?