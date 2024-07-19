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Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçilmesinin ardından ilk icraatını gerçekleştiriyor. Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi, yabancı sınırını değiştirmek olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 281 delege tarafından kullanılan oyun 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu.

İLK İŞ YABANCI KURALINI DEĞİŞTİRECEK

Seçimden önce yaptığı konuşmalarda, yabancı sınırını değiştireceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatının bu olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde yeni yabancı sınırını duyurması beklenen Hacıosmanoğlu yönetiminin, sınırı artıracağı ifade edildi.

SEÇİMDEN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili seçimden önce açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız" demişti.

MEVCUT YABANCI KURALI NEDİR ?

  • 1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.
  • 2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.
Kaynak: Haberler.com / Spor

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