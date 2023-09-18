Yeni sözleşme imzalayacak mı? Dursun Özbek, Okan Buruk'un cevabını canlı yayında açık açık söyledi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklamada bulundu. Özbek, Buruk ile konuştuğunu ve deneyimli hocanın "Başkanım siz ne diyorsanız o" ifadelerini kullandığını belirtti.

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde bir sorun olmadığını belirtti.

"SÖZLEŞME KONUSUNDA HİÇBİR PROBLEM YOK"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Okan Hoca, Galatasaray'dan yetişmiş, futbol oynamış ve başarılarla dolu bir geçmişi var. Bugün de Galatasaray'ın antrenörü. Okan hocanın Galatasaray ile sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Okan hoca bizim çocuğumuz. Onun kariyeri ne kadar başarılı olursa biz de o kadar seviniriz. Okan Hoca ile geçen gün konuştuk ve çok fedakar bir şekilde 'Başkanım siz ne diyorsanız odur' diyerek yanıt verdi. Sözleşme konusunda hiçbir problem ve sıkıntı olacak konu yoktu." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜM TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ"

"Galatasaray ile beraber yola çıkan Başkent İnşaat'a teşekkür ediyorum. Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarıya çıktı. Galatasaray'a ilgi son derece büyük. Takımımızın gösterdiği başarılar ve kurulan takımların şekli, yıldız oyuncuların çokluğu böyle bir talebi sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız çarşamba günü Kopenhag'la. Çarşamba günü tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.

"GALATASARAY'IN 25 YILINI DİZAYN EDECEK"

Kemerburgaz'da kaba inşaat bitti. Yıl sonuna doğru ya da bir süre daha sonra Florya'daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyoruz. Burası özellikle Florya Projesi'nin yapılması için süratle bitirilmek zorunda. Florya Projesi Galatasaray'ın 20-25 yılını dizayn edecek.