Yeni MHK ilk hakem atamalarını yaptı! Galatasaray maçına Cihan Aydın sürprizi

Lale Orta başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı. Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli olurken, Galatasaray-Ümraniyespor maçının Cihan Aydın'a verilmesi dikkat çekti. Aydın, Süper Lig'de 3. kez görev alacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer maç olan Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise Ali Palabıyık görev alacak.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevini üstlenmesi sonrası yapılan ilk atamalarda, Galatasaray-Ümraniyespor maçına sürpriz bir isim verildi.

CİHAN AYDIN SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaşacağı mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın, bu maçla Süper Lig'de 3.kez görev alacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer mücadele olan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan, Trabzonspor'un Antalyaspor ile kozlarını paylaşacağı mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalacak.