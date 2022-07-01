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Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig'e beş sezonluk macerasının ardından veda eden ve 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor çalışmalara başladı.

Süper Lig'e beş sezonluk macerasının ardından veda eden ve 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor çalışmalara başladı.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Cihat Arslan önderliğinde ısınma hareketleri ve düz koşularla hazırlıkların startını verdi.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde toplanan sarı-siyahlı takımda, Beşiktaş ve Konyaspor'un transfer listesinde yer alan kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç da antrenmana katıldı. Genç kanat oyuncusuna 2-3 Süper Lig kulübünden transfer teklifi olduğu ve bu tekliflerin değerlendiremeye alındığı öğrenildi. Yeni Malatyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mustafa Eskihellaç, geçen sezon 31 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, gelecek en iyi teklife göre transfere onay vereceği bildirildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Cihat Arslan Spor Haberler

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