Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni bilinmiyor.

"VEFAT ETTİĞİ HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Yeni Malatyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

LUKOKI'NİN KARİYERİ

Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets ve Twente takımlarında oynayan Jody Lukoki; kariyerinde toplam 316 maçta forma giyerken 48 gol ile 48 asist kaydetti. Lukoki; 3 kez de Demokratik Kongo Cumhuriyeti A Milli Takım formasını giydi.

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