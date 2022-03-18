Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Orhan Yoldaş - Spor
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Futbolcular, yoğun kar yağışı altında çeşitli çalışmalar yaparak, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın 13.30'daki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

AA / Orhan Yoldaş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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