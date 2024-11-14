Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki takım, çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Günü çift idmanla tamamlayan Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.