Isparta 32 Spor Kulübü karşılaşması kadro yetersizliği nedeniyle ertelendi

2'nci Lig 14'üncü haftada Yeni Malatyaspor ile Isparta 32 Spor Kulübü arasında oynanması planlanan müsabaka Yeni Malatyaspor'un kadro yetersizliği nedeni ile ertelendi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Isparta 32 Spor Kulübü arasından oynanacak mücadele Yeni Malatyaspor'un kadro yetersizliği nedeni ile oynanmadı. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti bulunan 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkan Yeni Malatyaspor maçın oynanması için kadroyu oluşturamadı. Yeni Malatyaspor'un 7, Isparta 32 Spor Kulübünün 11 oyuncu ile çıktığı Yeni Malatya Stadyumu'nda maçın hakemi Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor yöneticilerine kadro tamamlamaları yönünde maç saatine kadar süre verdi.

Verilen sürede kadro tamamlanamadı. Hakem Ahmet Resuloğlu, kadro yetersizliği nedeni ile müsabakayı erteledi. Isparta 32 Spor Kulübü oyuncuları, sahaya 7 oyuncu ile çıkan Yeni Malatyaspor takımını alkışlayarak soyunma odasına uğurladı.