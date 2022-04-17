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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına hazır

AA - Volkan Kaşik - Spor
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına hazır

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, konakladığı otelde kampa girdi.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, İstanbul, Spor, Haberler

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