Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçına hazır
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, konakladığı otelde kampa girdi.
Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
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AA / Volkan Kaşik - Spor