Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Orhan Yoldaş - Spor
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kulüp yöneticilerinden Coşer Gömüç, İlhan Çelebi, Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve Genel Kaptan Damir İbriç ile görüştü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

AA / Orhan Yoldaş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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