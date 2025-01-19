Yeni Malatyaspor'dan Nuri Fatih Aydın Sözleşmesini Feshetti

Yeni Malatyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan futbolcular arasına katıldı.

FIFA'dan aldığı puan silme cezaları ile birlikte Trendyol 1. Lig'de -21 puanla son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da takımın önemli oyuncularından Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş ve Erşan Yaşa'nın sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılmasının ardından yaklaşık 8 yıldır takımda olan orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın da sözleşmesini feshederek takımdan gitti. Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık olarak 8 yıldır formasını terlettiği Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ayrıldığını belirten Aydın, "İyisiyle kötüsüyle bugüne kadar takımım adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yeri geldi sevindik yeri geldi üzüldük. Yeri geldi çok zor zamanlar geçirdik ama asla pes etmedik. 8 yıl boyunca üzerimde emekleri olan başta birlikte çalıştığımız hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma ve kulüp personellerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Son teşekkürü ise bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Yeni Malatyaspor taraftarlarımıza etmek istiyorum" ifadelerini kullandı - MALATYA